Covid-19 : 139 nouveaux cas confirmés au Maroc, 3.897 au total (ministère)

samedi, 25 avril, 2020 à 16:19

Rabat-Cent trente-neuf (139) nouveaux cas d’infection au coronavirus (Covid-19) ont été confirmés au Maroc lors des dernières 22 heures, portant à 3.897 le nombre total des cas de contamination, a annoncé samedi le ministère de la Santé.

Le nombre de personnes déclarées guéries s’est élevé, jusqu’à samedi à 16H00, à 537 (51 rémissions supplémentaires), alors que le nombre de décès a été porté à 159 après l’annonce d’un nouveau décès, a indiqué le directeur de l’épidémiologie et de lutte contre les maladies au ministère de la Santé, Mohamed El Youbi, dans une déclaration retransmise par la MAP sur sa chaîne de télévision M24 et et sur RIM RADIO.

S’agissant des décès, M. El Youbi a relevé une baisse progressive du taux de mortalité pour atteindre 4,1%.

Par ailleurs, le nombre des cas exclus après des résultats négatifs d’analyses effectuées au laboratoire est de 21.546, a-t-il dit, ajoutant que sur les 139 nouveaux cas confirmés, 118 ont été détectés grâce aux opérations de suivi médical, soit un taux de 85%.

Il a également relevé que depuis le début de la pandémie, 17.843 cas contacts ont été placés sous contrôle médicale, dont 7.048 sont toujours surveillés pour une période d’au moins 14 jours.

Côté répartition géographique, M. Youbi a indiqué qu’aucun changement n’a été signalé, puisque la région Casablanca-Settat compte toujours le plus grand nombre des cas confirmés, suivie de Marrakech-Safi. Viennent ensuite Fès-Meknès et Tanger-Tétouan-Al Hoceima, suivies de la région de Drâa-Tafilalet.