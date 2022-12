Covid-19: 156 nouveaux cas, plus de 6,86 millions de personnes ont reçu trois doses du vaccin

vendredi, 9 décembre, 2022 à 15:46

Les sanctions imposées par les organisations internationales et partenaires sur les États membres de l’Union africaine (UA) doivent être adaptées et proportionnées afin de garantir leur efficacité et limiter toute éventuelle conséquence indésirable sur les populations, a affirmé, à Oran en Algérie, l’Ambassadeur, Représentant Permanent du Royaume auprès de l’UA et la CEA-ONU, Mohamed Arrouchi.