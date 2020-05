Covid-19 : 174 nouveaux cas confirmés au Maroc, 4.903 au total (ministère)

dimanche, 3 mai, 2020 à 18:35

Rabat – Cent soixante-quatorze (174) nouveaux cas d’infection au coronavirus (Covid-19) ont été confirmés au Maroc pendant les dernières 24 heures, portant à 4.903 le nombre total des cas de contamination, a annoncé dimanche le ministère de la Santé.

Le nombre de personnes déclarées guéries s’est élevé, jusqu’à dimanche à 16H00, à 1.438 avec 182 nouvelles rémissions, a indiqué le directeur de l’épidémiologie et de lutte contre les maladies au ministère de la Santé, Mohamed El Youbi, dans une déclaration retransmise par la MAP sur sa chaîne de télévision M24 et sur RIM RADIO.

Le nombre de décès a été porté à 174, après l’annonce d’un cas de décès au cours des dernières 24 H, a affirmé le responsable, ajoutant que 1.443 cas suspects ont été écartés après des analyses, portant à 36.081 le nombre total de cas qui se sont avérés négatifs.

Les nouveaux cas se répartissent, en particulier, entre les régions de Casablanca-Settat, Fès-Meknès, Marrakech-Safi, Tanger-Tétouan-Al Hoceima et, dans une moindre mesure, Rabat-Salé-Kénitra, a-t-il fait savoir, relevant que la répartition du total des cas par régions et sexe et la moyenne d’âge des personnes contaminés sont restées inchangées.

La majorité de nouveaux cas sont découverts grâce au suivi médical des personnes-contacts, souligne le responsable, précisant que cette opération a concerné, depuis le début de la pandémie, 27.150 personnes-contacts, dont 8.338 sont toujours placées sous observation médicale.

Cette opération a permis, depuis le début, de découvrir 3.229 cas confirmés, ainsi que 141, sur les 174 nouveaux cas enregistrés durant les dernières 24 heures, soit un taux de 81%, a-t-il noté.

Il affirme, également, que le taux de létalité poursuit sont trend baissier, pour s’établir à 3,5%, contre une hausse constante du taux de rémission, qui a atteint 29,3%.

Parmi les nouveaux cas de rémission, 81 ont été enregistrés à Ouarzazate, a-t-il fait constater, ajoutant que les régions de Laâyoune-Sakia El Hamra et Dakhla-Oued Eddahab ne comptent plus aucun cas.