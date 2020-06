Covid-19: 175 nouveaux cas confirmés et 17 guérisons au Maroc en 24H

dimanche, 28 juin, 2020 à 12:28

Le conseil régional de l’ordre des architectes de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima – Zone Tanger, réuni samedi en Assemblée générale, a mis en avant l’importance de faire de la crise sanitaire actuelle l’opportunité de confirmer et de généraliser la dématérialisation des actes professionnels et administratifs des architectes pour assurer la production du cadre bâti dans la transparence et la sécurité.