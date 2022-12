Covid-19: 18 nouveaux cas, plus de 6,86 millions de personnes ont reçu trois doses du vaccin

lundi, 12 décembre, 2022 à 18:15

Les travaux de la 54-ème Assemblée générale annuelle AGA et du Sommet de l’Association des compagnies aériennes africaines (AFRAA), tenus sous le thème « Accompagner la feuille de route pour une aviation africaine durable », se sont ouverts, lundi à Diamniadio, à 30 km de Dakar, avec la participation des experts aéronautiques de divers horizons et de représentants et directeurs des compagnies aériennes, dont le Maroc.