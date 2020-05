Covid-19 : 185 guérisons et 166 nouveaux cas au Maroc durant les 24 dernières heures

mardi, 5 mai, 2020 à 18:06

Rabat – Cent quatre-vingt-cinq (185) nouvelles rémissions ont été enregistrées durant les 24 dernières heures, un bilan record qui porte à 1.838 le nombre total de cas guéris, a annoncé mardi le ministère de la Santé, soulignant que le taux de guérison continue d’augmenter, atteignant ce mardi 35,2%.

Cent-soixante-six (166) nouveaux cas d’infection au coronavirus (Covid-19) ont été confirmés au Maroc pendant les dernières 24 heures, portant à 5.219 le nombre total des cas de contamination, a indiqué le directeur de l’épidémiologie et de lutte contre les maladies au ministère de la Santé, Mohamed El Youbi, dans une déclaration retransmise par la MAP sur sa chaîne de télévision M24 et et sur RIM RADIO.

Le nombre de décès a été porté à 181 après l’annonce de deux décès au cours des dernières 24H, a ajouté le responsable, faisant savoir que le taux de létalité (le pourcentage de décès causé par le virus parmi le total de cas confirmés) s’est stabilisé à 3,5%, alors que le nombre total des cas exclus après des analyses effectuées au laboratoire a atteint 44.351 depuis le début de l’épidémie, et ce après avoir écarté 4.102 cas au cours des dernières 24 heures, a-t-il poursuivi.

Il a, à cet égard, relevé que la plupart des nouveaux cas (136 sur 166) ont été détectés à travers le suivi médical des sujets contacts, soit un taux de 82%, notant que 9.310 personnes-contacts bénéficient du suivi médical jusqu’à présent.

Durant les 24 dernières heures, les régions Rabat-Salé-Kénitra et Casablanca-Settat ont enregistré le plus grand nombre de cas, suivies de Marrakech-Safi et Tanger-Tétouan-Al Hoceima, a noté, M. El Youbi, ajoutant que le classement des régions en termes du nombre des contaminations reste sans changement, en ce sens que la région Casablanca-Settat arrive en tête du classement suivie de Rabat-Salé-Kénitra, puis Marrekech-Safi, ensuite Fès-Meknès et Drâa-Tafilalet.

M. El Youbi a en outre souligné que le nombre des cas pris en charge dans un état de santé avancé ou critique a diminué, de sorte que cette catégorie ne représente, pour le nombre total de cas enregistrés depuis le début de la crise, que 3%, tandis que 84 des cas présentent des symptômes légers ou ne présentent aucun symptôme.