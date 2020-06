Covid-19: 195 nouveaux cas confirmés au Maroc, 82 guérisons en 24h

lundi, 22 juin, 2020 à 18:20

Rabat – Cent-quatre-vingt-quinze (195) nouveaux cas d’infection au coronavirus (Covid-19) et 82 guérisons ont été enregistrés au Maroc au cours des dernières 24H, a annoncé lundi le ministère de la Santé.

Ce nouveau bilan porte à 10.172 le nombre de contaminations dans le Royaume depuis le premier cas signalé le 2 mars dernier et à 8.366 le nombre des personnes totalement rétablies, soit un taux de guérison de 82,2%, a précisé Hind Ezzine, cheffe du service des maladies épidémiques à la Direction de l’épidémiologie relevant du ministère de la Santé, dans une déclaration retransmise par la MAP sur sa chaîne de télévision M24 et sur RIM RADIO.

Le nombre des décès est resté stable à 214, soit un taux de létalité de 2,1%, a-t-elle ajouté, faisant savoir que le nombre des cas exclus après des résultats négatifs d’analyses effectuées au laboratoire se chiffre à 546.523.

S’agissant des cas actifs, la responsable a relevé que 1.592 patients sont actuellement sous traitement ou font l’objet de suivi médical.

Les nouvelles contaminations se concentrent dans les régions de Casablanca-Settat (un seul cas à Casablanca), Marrakech-Safi avec 21 cas, dont 15 à Marrakech et 06 à Safi, Tanger-Tétouan-Al Hoceima (52 cas, dont 10 à Tanger, 27 à Tétouan, 09 à Ouezzane, 05 à Fahs-Anjra et un seul cas à M’diq), Fès-Meknès (12 cas à Fès) et Rabat-Salé-Kénitra (104 cas, dont 102 à Kénitra et 02 à Sidi Slimane).

La région de Béni Mellal-Khénifra a recensé 04 nouveaux cas au Fqih Ben Sala et celle de Laâyoune-Sakia El Hamra un seul cas, alors que les autres régions n’ont enregistré aucune nouvelle contamination ces dernières 24 heures.

Évoquant le système de suivi des personnes contacts, la responsable a signalé que leur nombre a actuellement atteint 55.104 et que 5.596 font toujours l’objet de suivi médical.

Le ministère réaffirme la nécessité de respecter toutes les mesures de précaution comme la distanciation sociale, le port du masque de protection, le lavage constant des mains, ainsi que l’utilisation de l’application “wiqaytna” tout en veillant à ce que l’option Bluetooth soit activée en continu, afin de lui permettre de renforcer le système de suivi des contacts.