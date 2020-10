Covid-19: 2.044 nouveaux cas confirmés et 2.349 guérisons en 24H 

dimanche, 4 octobre, 2020 à 14:16

Un atelier dédié à l’accompagnement de l’action des femmes fonctionnaires et des femmes membres des Instances de l’Equité, de l’Egalité des Chances et de l’Approche Genre (IEECAG) dans les collectivités territoriales des provinces d’Essaouira et de Safi a été organisé, du 1er au 3 octobre, dans la Cité des Alizés.