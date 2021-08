Covid-19: 2.996 nouveaux cas en 24H et plus de 13,19 millions de personnes complètement vaccinées

lundi, 23 août, 2021 à 16:50

En période d’interdépendance complexe, “le Maroc sait se montrer non seulement stratégique, mais aussi vital pour la stabilité du Maghreb et de l’Union européenne”, comme en témoigne le discours de SM le Roi à l’occasion du 68ème anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple, ont souligné des universitaires brésiliens.