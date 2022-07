Covid-19: 219 nouveaux cas, plus de 6,67 millions de personnes ont reçu trois doses du vaccin

dimanche, 31 juillet, 2022 à 18:37

Le discours adressé par SM le Roi Mohammed VI à la Nation à l’occasion du 23ème anniversaire de la Fête du Trône, a appelé à tirer profit des opportunités et des perspectives offertes par la conjoncture internationale actuelle afin de drainer plus d’investissements et de booster les exportations, a indiqué le doyen de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Meknès (FSJES), Abdelghani Bouayad.