Covid-19: 221 nouveaux cas confirmés au Maroc, 301 guérisons en 24H (ministère)

dimanche, 19 juillet, 2020 à 18:17

Rabat- Deux-cent vingt-et-un (221) nouveaux cas d’infection au coronavirus (Covid-19) et 301 guérisons ont été enregistrés au Maroc au cours des dernières 24 heures, a annoncé dimanche le ministère de la Santé.

Ce nouveau bilan porte à 17.236 le nombre de contaminations dans le Royaume depuis le premier cas signalé le 2 mars dernier et à 14.921 le nombre des personnes totalement rétablies, soit un taux de guérison de 86,6%, a précisé la cheffe du service des maladies épidémiques à la Direction de l’épidémiologie relevant du ministère de la Santé, Mme Hind Ezzine.

Le nombre des morts est passé à 273, 04 nouveaux décès ayant été enregistrés aux dernières 24h, soit un taux de létalité de 1,6%, a-t-elle ajouté.

Quant à la répartition géographique des nouveaux cas, elle a fait savoir que 76 cas ont été enregistrés à Casablanca-Settat (dont 68 cas à Casablanca, 3 à Mohammedia et 4 à Berrechid et 1 à Nouacer), 62 à Fes-Meknes (dont 48 à Fes), 49 cas dans la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima et 18 à Marrakech-Safi.

Il s’agit aussi de 5 cas recensés dans l’Oriental, 4 à Rabat-Salé-Kénitra (dont 1 à Témara, 1 à Kénitra et 2 à Sidi Kacem), trois à Guelmim-Oued Noun, 2 cas dans la région de Laâyoune-Sakia El Hamra, 1 à Drâa-Tafilalet et autant à Souss-Massa, tandis que les régions Dakhla-Oued Ed Dahab et Béni Mellal-Khénifra n’ont enregistré aucun nouveau cas.

Selon Mme Ezzine, le nombre des personnes contacts totalise désormais 97.415, dont 13.323 font toujours l’objet de suivi médical, tandis que le nombre des cas exclus après des résultats négatifs d’analyses au laboratoire s’élève à 992.090.

S’agissant des cas actifs, elle a relevé que 2.042 personnes sont actuellement sous traitement, dont 31 sont dans un état critique (11 à Casablanca-Settat), (07 à Tanger-Tetouan), (07 à Marrakech-Safi), (03 à Fes-Meknes), (02 à Rabat-Salé-Kenitra) et un seul cas à Béni Mellal-Khénifra.

Le ministère a d’autre part invité les citoyens au respect des mesures préventives, notamment le port correct du masque de protection, le lavage régulier des mains, le respect de la distanciation physique et le téléchargement de l’application “wiqaytna” avec l’activation régulière du Bluetooth.