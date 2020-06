Covid-19: 226 nouveaux cas confirmés au Maroc, 106 guérisons en 24h

samedi, 20 juin, 2020 à 18:40

Rabat – Deux cent vingt-six (226) nouveaux cas d’infection au coronavirus (Covid-19) ont été enregistrés au Maroc au cours des dernières 24H, a annoncé samedi le ministère de la Santé.

Ce nouveau bilan porte à 9.839 le nombre de contaminations enregistrées depuis la déclaration du premier cas le 2 mars dernier, et à 8.223 le nombre des personnes totalement rétablies, soit un taux de guérison avoisinant 83,6% avec 106 nouvelles guérisons en 24 heures, a précisé la cheffe du service des maladies épidémiques à la Direction de l’épidémiologie du ministère de la Santé, Hind Ezzine, dans une déclaration retransmise par la MAP sur sa chaîne TV M24 et sur RIM RADIO.

Le nombre des décès s’est stabilisé à 213, soit un taux de létalité de 2,2%, a-t-elle ajouté, faisant savoir que le nombre des cas exclus après des résultats négatifs d’analyses effectuées au laboratoire se chiffre à 512.327.

S’agissant des cas actifs, la responsable a relevé que 1.403 patients sont actuellement sous traitement ou font l’objet de suivi médical.

Les nouvelles contaminations se concentrent dans les régions de Casablanca-Settat (21 cas), Marrakech-Safi (06 cas), Fès-Meknès (11 cas), Tanger-Tétouan-Al Hoceima (28 cas), Rabat-Salé-Kénitra (156 cas), Guelmim-Oued Noun (4 cas à Sidi-Ifni), a précisé Mme Ezzine. Les autres régions n’ont recensé aucun cas d’infection ces dernières 24H.

Évoquant le système de suivi des personnes contacts, la responsable a signalé que leur nombre a actuellement atteint 53.813 et que 5.656 font toujours l’objet de suivi médical.

Le ministère de la Santé invite les citoyens à respecter les règles d’hygiène et de sécurité sanitaire, ainsi que les mesures préventives prises par les autorités, les appelant à télécharger l’application pour smartphone “Wiqaytna” afin de notifier et prendre en charge plus rapidement les personnes exposées à la maladie et limiter ainsi la circulation du virus.

De même, le ministère appelle au respect des mesures sanitaires dans les lieux de travail, notamment le lavage fréquent des mains, le port du masque de protection, le respect de la distanciation sociale et l’aération naturelle des locaux de travail. Il incite les employeurs à sensibiliser leurs salariés et à veiller à l’hygiène des lieux de travail tout en appelant les salariés qui présenteraient des symptômes similaires à ceux du coronavirus (fièvre, éternuement, toux…) à ne pas se rendre au travail jusqu’au diagnostic de leur maladie.