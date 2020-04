Covid-19 : 237 nouveaux cas confirmés au Maroc, 3.446 au total

mercredi, 22 avril, 2020 à 18:26

Rabat – Deux-cent-trente-sept (237) nouveaux cas d’infection au coronavirus (Covid-19) ont été confirmés au Maroc pendant les dernières 24 heures, portant à 3.446 le nombre total des contaminations, a annoncé mercredi le ministère de la Santé.

Le nombre de guérisons s’est élevé, jusqu’à mercredi à 18H00, à 417 avec 24 rémissions supplémentaires, alors que quatre personnes sont décédées des suites de la maladie, portant à 149 le nombre total des décès, a indiqué le directeur de l’épidémiologie et de lutte contre les maladies au ministère, Mohamed El Youbi, dans une déclaration retransmise par la MAP sur sa chaîne de télévision M24 et et sur RIM RADIO.

La plus grande part des cas détectés ces dernières heures concerne un large foyer situé à Ouarzazate, où ont été enregistrés 120 contaminations par le Covid-19, a-t-il expliqué, relevant qu’à lui seul, ce cluster compte 186 cas confirmés jusqu’à présent.

Pour les autres foyers, a-t-il poursuivi, aucun cas d’infection n’a été signalé à l’exception de ce celui de Tanger avec 16 nouveaux cas sur un total de 46 contaminations.

Par régions, Casablanca-Settat et Marrakech-Safi comptent respectivement 27% et 22% de l’ensemble des cas confirmés, force est de constater que, désormais, 8 % des cas ont été recensés dans la région de Drâa Tafilalet après l’apparition d’un foyer à Ouarzazate.

Le directeur a fait observer qu’en dehors de ce constat, aucun changement significatif n’a été observé sur la situation épidémiologique à l’échelle des régions.

Pour la moyenne d’âge des personnes atteintes, elle a connu une légère baisse pour se situer autour de 41 ans, a-t-il constaté, notant que la tranche d’âge 40-60 ans représente 38% du total des cas, suivie de la tranche d’âge 25-40 ans (plus30%).

Sur le même registre, M. El Youbi a précisé que le taux de mortalité parmi les personnes atteintes du virus s’élève à 4,3 %.

Il a en outre signalé que le suivi médical des personnes contacts reste le procédé le plus fréquent pour la détection des cas de maladie. Parmi les 237 nouveaux cas confirmés, 90% d’entre eux (213) ont été diagnostiqués grâce à la surveillance médicales des contacts.

Au total, 1974 cas ont pu être détectés à ce jour grâce à l’effort de surveillance des personnes ayant fréquenté des patients, a-t-il encore indiqué, soulignant que 6.655 personnes contacts sont toujours sous contrôle.