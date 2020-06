Covid-19 : 238 nouveaux cas confirmés au Maroc, ​12.290 au total

lundi, 29 juin, 2020 à 19:05

Les opérations sécuritaires menées par les services de la police judiciaire à Salé, Témara, Agadir, Oujda et Meknès, durant ce mois de juin ont permis l’interpellation de 14 individus pour leur implication présumée dans des affaires de possession et trafic de matériels et outils électroniques sophistiqués utilisés pour la fraude lors des examens de baccalauréat.