Covid-19: 244 nouveaux cas confirmés et 67 guérisons au Maroc en 24H

samedi, 27 juin, 2020 à 18:28

Rabat-Un total de 244 nouveaux cas d’infection au coronavirus (Covid-19) et 67 guérisons ont été enregistrés au Maroc au cours des dernières 24H, a annoncé samedi le ministère de santé.

Ce nouveau bilan porte à 11.877 le nombre de contaminations dans le Royaume depuis le premier cas signalé le 2 mars dernier et à 8.723 le nombre des personnes totalement rétablies, soit un taux de guérison de 73,4%, a précisé Hind Ezzine, cheffe du service des maladies épidémiques à la Direction de l’épidémiologie relevant du ministère de la santé.

Le nombre des décès s’élève à 220, après l’annonce de deux nouveaux morts au cours des dernières 24 heures, a-t-elle ajouté, faisant savoir que le taux de létalité a atteint 1,9%.

Les nouveaux cas sont répartis entre les régions de Casablanca-Settat, avec 75 nouvelles contaminations (25 à Sidi Barnoussi, 30 à El Jadida, 16 à Casa et 4 à Berrchid), de Marrakech-Safi (22 cas à Marrakech), de Tanger-Tétouan-Al Hoceima (52: 10 à Tanger, 34 à Fahs Anjra et 8 à Tétouan), de Fès-Meknès (23 à Fès), de Rabat-Salé-Kénitra (5: 3 à Kénitra, 2 à Sidi Kacem), de Laayoune-Sakia El Hamra (62: 61 à Laayoune et 1 à Tarfaya), de Béni Mellal-Khénifra (2 à Fkih Bensaleh), de Guelmim-Oued Noun (1 à Sidi Ifni) et de Dkhala-Oued Eddahab (2), a-t-elle fait savoir.

En revanche, les régions de l’Oriental, de Souss-Massa et de Deraa-Tafilalet n’ont enregistré aucun nouveau cas, relève-t-elle.

Elle a, également, noté que 621.617 cas ont été exclus suite à des analyse laboratoire négatives, précisant que le nombre des cas actifs s’élève actuellement à 2.934, dont 21 en état grave ou critique et représentant des facteurs de risque (âge et/ou maladie chronique).

Le suivi des sujets contacts a concerné 64.191 personnes, dont 9.199 sont toujours placées sous surveillance, a-t-elle encore souligné.

La responsable a appelé à plus de respect des mesures de prévention individuelles et collectives et à l’intérieur des milieux professionnels, rappelant à cet effet les mesures préventives, notamment la salubrité publique, le lavage constant des mains, la distanciation sociale, les gestes barrières, le port correct du masque de protection, ainsi que le téléchargement de l’application “wiqaytna” et son utilisation à bon escient.