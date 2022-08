Covid-19: 26 nouveaux cas, plus de 6,75 millions de personnes ont reçu trois doses du vaccin

lundi, 29 août, 2022 à 18:36

L’engagement du Maroc dans les efforts internationaux en matière de lutte contre les changements climatiques, émane de la Vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, traduite au fil du temps par des actions et des programmes concrets dans divers secteurs et particulièrement celui de l’énergie, a souligné, lundi à Libreville, la ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, Leila Benali.