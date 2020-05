Covid-19: 3.186 patients sous suivi médical dans les différentes unités hospitalières du Royaume

jeudi, 7 mai, 2020 à 17:16

Rabat – Trois mille cent quatre-vingt-six (3.186) patients atteints du Covid-19 sont, actuellement, placés sous suivi médical dans les différentes unités hospitalières du Royaume, a annoncé jeudi le ministère de la Santé.

De même, 140 nouveau cas d’infection au nouveau Coronavirus ont été confirmés au Maroc pendant les dernières 24 heures, portant à 5.548 le nombre total des cas de contamination, a indiqué le directeur de l’épidémiologie et de lutte contre les maladies au ministère de la Santé, Mohamed El Youbi, dans une déclaration retransmise par la MAP sur sa chaîne de télévision M24 et sur RIM RADIO.

Le nombre de personnes déclarées guéries s’est élevé, jusqu’à jeudi à 16H00, à 2.179 avec 162 nouvelles rémissions, a souligné le responsable, notant que le taux de rémission est de 39,3%.

Aucun nouveau décès n’a été enregistré durant ces dernières 24 heures, ce qui maintient à 183 le nombre total de décès, a ajouté M. El Youbi, faisant savoir que le taux de létalité (le pourcentage de décès causé par le virus parmi le total de cas confirmés) est en constante baisse atteignant 3,3%.

Le nombre total des cas exclus après des analyses a atteint 50.944 depuis le début de l’épidémie et ce, après avoir écarté 3.394 cas au cours des dernières 24 heures, a-t-il poursuivi.

Il a, à cet égard, relevé que 81% des nouveaux cas ont été détectés à travers le suivi médical des sujets contacts, notant que 9.631 personnes-contacts sont sous observation médicale jusqu’à présent.

D’un point de vue géographique, le responsable a souligné que les régions de Casablanca-Settat et Marrakech-Safi comptabilisent le plus grand nombre de cas confirmés avec un taux de 47%, suivies de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Fès-Meknès, Drâa-Tafilalet et Rabat-Salé-Kénitra.

Le ministère de la santé invite les citoyens à respecter les règles d’hygiène et de sécurité sanitaire, ainsi que les mesures préventives prises par les autorités marocaines en faisant preuve de responsabilité et de patriotisme.