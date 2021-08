Covid-19: 3.841 nouveaux cas, plus de 14,3 millions de personnes complètement vaccinées

dimanche, 29 août, 2021 à 22:43

L’ONG internationale “Enactus Morocco” opérant dans le domaine de l’entrepreneuriat social estudiantin et le développement durable, a organisé les 28 et 29 août courant, en format hybride, le Hackathon “#Eduhack” pour accompagner les jeunes de la région, afin de créer des idées de projet en relation avec le thème de “L’éducation et la jeunesse”.