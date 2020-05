Covid-19 : 3 nouveaux cas de guérison à Drâa-Tafilalet

vendredi, 8 mai, 2020 à 18:44

Errachidia – Trois (3) nouveaux cas de guérison du nouveau Coronavirus (Covid-19) ont été enregistrés à Drâa-Tafilalet durant les 24 dernières heures, portant à 304 le nombre total des rémissions recensées jusqu’à présent dans cette région, a indiqué vendredi la Direction régionale de la Santé.

Les personnes nouvellement guéries, suite à des analyses de laboratoire qui se sont avérées négatives, sont issues des provinces de Ouarzazate (2) et Zagora (1), a précisé la même source.

Les 304 cas de guérison enregistrés jusqu’à présent dans la région de Drâa-Tafilalet se répartissent entre les provinces de Ouarzazate (243), Midelt (42), Zagora (12), Errachidia (5) et Tinghir (2).

Par ailleurs, aucun nouveau cas confirmé de contamination au Covid-19 n’a été enregistré durant les 24 dernières heures au niveau régional, le nombre total des contaminations étant resté inchangé (557).

Les cas de contamination au Covid-19 dans la région de Drâa-Tafilalet se répartissent entre les provinces de Ouarzazate (479), Midelt (47), Zagora (14), Tinghir (10) et Errachidia (7).

Les cas confirmés à Drâa-Tafilalet représentent 9,75 % du total des contaminations enregistrées sur le plan national.

La même source fait savoir que 3.119 cas suspects ont été écartés suite à des analyses de laboratoire révélées négatives, précisant que ces cas se répartissent entre les provinces de Ouarzazate (1.212), Midelt (811), Errachidia (398), Tinghir (370) et Zagora (328).

Le nombre de personnes déclarées guéries au niveau national s’est élevé, jusqu’à vendredi à 16H00, à 2.324 avec 145 nouvelles rémissions, a indiqué le directeur de l’épidémiologie et de lutte contre les maladies au ministère de la Santé, Mohamed El Youbi, dans une déclaration retransmise par la MAP sur sa chaîne de télévision M24 et et sur RIM RADIO.

L’annonce des cas de guérison du Coronavirus dépend de trois critères essentiels relatifs à la constatation d’une amélioration des indicateurs cliniques du patient, au passage de trois jours sans fièvre chez le malade après la fin de la durée d’administration du médicament et à la confirmation de deux tests négatifs de Covid-19 d’un intervalle de 24 heures.