Covid-19 : 3 nouvelles rémissions à Marrakech-Safi, un seul nouveau cas confirmé

lundi, 8 juin, 2020 à 14:05

Les éléments de la police relevant de la préfecture de la sûreté nationale de Kénitra ont interpellé, dimanche soir, cinq individus âgés entre 22 et 28 ans, dont deux frères et deux filles, pour leur implication présumée dans la violation de l’état d’urgence sanitaire, aménagement d’une maison close, échange de violence et résistance aux agents de la force publique.