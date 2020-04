Covid-19 : 30 nouveaux cas confirmés au Maroc, 791 au total (ministère)

vendredi, 3 avril, 2020 à 22:15

Plusieurs mesures et initiatives sanitaires ont été prises au niveau du ministère de la Santé et du ministère de l’Énergie, des Mines et de l’Environnement, pour protéger l’environnement et garantir la sécurité des patients, du personnel médical, des fonctionnaires des établissements de santé, des agents de propretés et de tous les citoyens marocains.