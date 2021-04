Covid-19: 363 nouveaux cas et 516 guérisons en 24 H

vendredi, 30 avril, 2021 à 19:49

Le Parti authenticité et modernité (PAM) a rejeté, catégoriquement, l’accueil par les autorités espagnoles du chef des séparatistes du polisario, le dénommé Brahim Ghali, considérant que cet acte fait fi des us et coutumes diplomatiques et des lois régissant les relations internationales.