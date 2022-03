Covid-19: 38 nouveaux cas, plus de 6,11 millions de personnes ont reçu trois doses du vaccin

lundi, 28 mars, 2022 à 17:16

Les informations rapportées par la section d’une association active dans la défense des droits de l’Homme à Nador et véhiculées par certains supports médiatiques, selon lesquelles ladite association prétend qu”’un détenu a été victime d’insultes et de diffamation et aussi de torture à la prison locale de Nador” sont ”des allégations fallacieuses”, indique un communiqué de l’administration de ce centre pénitentiaire.