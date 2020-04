Covid-19 : 4 nouvelles rémissions au CHU d’Oujda, 34 au total

jeudi, 30 avril, 2020 à 16:21

Oujda – Quatre patients complètements guéris du nouveau coronavirus (Covid-19) ont quitté, jeudi, le Centre hospitalier universitaire (CHU) Mohammed VI d’Oujda.

Les tests médicaux et cliniques ont confirmé le rétablissement total des quatre patients, dont une femme et son bébé de 20 mois et une femme enceinte à son septième mois de grossesse, qui ont été autorisés à rentrer chez eux, indique un communiqué du CHU.

Ces nouvelles guérisons du coronavirus, portent à 34 le total des patients ayant quitté le CHU après la confirmation de leur rémission totale, précise la même source.

Le communiqué réitère par ailleurs l’appel aux citoyens à respecter les règles de propreté et d’hygiène et les mesures préventives prises par les pouvoirs publics.