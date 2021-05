Covid-19: 410 contaminations en 24H, Plus de 5,2 millions de personnes complètement vaccinées

samedi, 29 mai, 2021 à 17:25

L’État marocain a réagi “rapidement”, tant sur le plan sanitaire que financier dès le début de la pandémie de la Covid-19, selon un nouveau rapport de l’Institut Montaigne, un think tank français de réflexion, de propositions et d’expérimentations consacrées aux politiques publiques en France et en Europe.