Covid-19: Plus de 4,3 millions de personnes complètement vaccinées

jeudi, 6 mai, 2021 à 17:04

Un total de 1.410 infractions a été constaté au cours des trois premières semaines du Ramadan suite aux contrôles des prix et de la qualité des produits effectués par les commissions mixtes locales de contrôle, indique, jeudi, le Département des Affaires générales et de la gouvernance relevant du ministère de l’Economie, des finances et de la réforme de l’administration.