Covid-19: 44 nouveaux cas confirmés au Maroc, 8.581 au total

vendredi, 12 juin, 2020 à 11:02

À l’occasion de la Journée mondiale contre le travail des enfants, célébrée le 12 juin, le ministre du Travail et de l’insertion professionnelle, Mohamed Amkraz a accordé un entretien à la MAP dans lequel il a mis l’accent sur les principales mesures adoptées par le Maroc pour lutter contre le travail des enfants, ainsi que les fondements politiques et pratiques adoptés par le gouvernement afin de lutter contre ce phénomène et lui donner la place qui lui sied dans les politiques et programmes publics.