Covid-19 : 520 nouveaux cas et 748 guérisons en 24 heures (ministère)

dimanche, 24 janvier, 2021 à 21:21

Un an après le début de la pandémie de Covid-19, plus de 800 millions d’élèves et d’étudiants, soit plus de la moitié des effectifs dans le monde, sont toujours confrontés à des perturbations importantes de leur cursus qui vont de la fermeture totale des établissements dans plus de 31 pays à des horaires réduits ou à temps partiel dans 48 autres, selon les dernières données apparaissant sur la carte de suivi interactive de l’UNESCO rendus publics dimanche.