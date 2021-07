Covid-19: 7.529 nouveaux cas en 24H, plus de 10,1 millions personnes complètement vaccinées

samedi, 31 juillet, 2021 à 15:43

Les capitales colombienne et péruvienne se sont jointes à la célébration par le peuple marocain du 22ème anniversaire de la Fête du Trône. Le drapeau marocain et le portrait de Sa Majesté le Roi Mohammed VI ont rayonné, dans la nuit de vendredi à samedi, sur les façades de deux édifices emblématiques de Bogotá et de Lima.