Covid-19 : 71 nouveaux cas confirmés au Maroc, 72 guérisons en 24H

mercredi, 10 juin, 2020 à 16:47

Les négociations entre les membres du Conseil de sécurité (CS) pour parvenir à un consensus sur la question de la Covid-19 ont démontré une “érosion de la substance” du texte en négociation et montré que les chances de voir l’organe exécutif de l’Onu sortir de l’impasse “sont très minces, voire même nulles”, estime Mohamed Loulichki, Senior Fellow au Policy Center for the New South (PCNS).