Covid-19: 78 nouveaux cas dans la région de Rabat-Salé-Kénitra

mardi, 5 mai, 2020 à 17:50

Rabat – Soixante-dix-huit (78) nouveaux cas d’infection au nouveau coronavirus ont été recensés dans la région de Rabat-Salé-Kénitra pendant les dernières 24 heures, portant à 453 le nombre total de contaminations dans la région, a indiqué la direction régionale de la santé.

Selon la plus récente mise à jour de la situation épidémiologique à l’échelle régionale, un total de 234 cas de guérisons et 11 décès ont été confirmés, jusqu’à mardi à 16h.

Le plus grand nombre de contaminations par le Covid-19 a été recensé dans la capitale avec 166 cas, suivie de Salé (146), Skhirat-Témara (99), Kénitra (34), Khémisset (07) et Sidi Slimane (un cas), alors que la province de Sidi Kacem demeure toujours indemne.

Concernant le nombre de rémissions enregistrés selon les préfectures et provinces, les dernières informations de la direction indiquent que Rabat a recensé 94 rémissions, suivie de Skhirat-Témara avec 71 rémissions, Salé (40), Kénitra (21), Khémisset (07) et Sidi Slimane (1). Les décès, eux, se répartissent entre 4 à Salé, 5 à Rabat, 1 à Kénitra et 1 autre à Skhirat-Témara.

A l’échelle nationale, 166 nouveaux cas d’infection au coronavirus (Covid-19) ont été confirmés au Maroc pendant les dernières 24 heures, portant à 5.219 le nombre total des cas de contamination.