Covid-19: 83 nouveaux cas, plus de 6,19 millions de personnes ont reçu trois doses du vaccin

mardi, 12 avril, 2022 à 18:01

Le stock national de médicaments fait l’objet d’un contrôle continu et strict sur une base hebdomadaire pour s’assurer que le stock de réserve de tous les médicaments essentiels est respecté et en vue d’intervenir de manière proactive et immédiate en cas de problème ou de difficultés, a assuré mardi le ministre de la Santé et de la Protection sociale, Khalid Ait Taleb.