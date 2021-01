Covid-19: 895 nouveaux cas confirmés et 1.355 guérisons en 24 heures (ministère)

dimanche, 10 janvier, 2021 à 19:59

En se rendant dimanche au Sahara marocain où elle a visité les locaux du futur consulat général des Etats-Unis à Dakhla, la délégation américaine de haut niveau, menée par le Sous-secrétaire d’Etat en charge des questions du Proche-Orient et de l’Afrique du Nord, David Schenker, signe “le passage à l’acte” de l’administration américaine et envoie “un signal fort au reste du monde”. Une position qui contraste avec “l’inertie et la lenteur de l’Union Européenne”, a affirmé, dimanche, le géopolitologue français Aymeric Chauprade.