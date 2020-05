Covid-19 : 97 nouveaux cas confirmés au Maroc, 5.505 au total

jeudi, 7 mai, 2020 à 11:43

Le vice-président de l’Université Mohammed V de Rabat, chargé des affaires académiques et estudiantines, et directeur du Centre interdisciplinaire de recherche en performance et compétitivité (CIRPEC), Omar Hniche, explique dans une interview à la MAP sa vision sur la relance de l’économie nationale au lendemain de la crise du nouveau coronavirus.