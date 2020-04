Covid-19 : Des acteurs associatifs à Essaouira au chevet des familles démunies

mercredi, 8 avril, 2020 à 14:00

Essaouira – Des acteurs associatifs actifs dans la ville d’Essaouira se sont fortement mobilisés en vue de venir en aide aux personnes nécessiteuses et aux familles démunies et ce, dans le cadre de l’élan de solidarité national visant à lutter contre la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19).

Ces nobles initiatives, qui ne cessent de se multiplier à l’échelle locale en cette conjoncture exceptionnelle, traduisent, si besoin est, l’implication effective et agissante ainsi que l’engagement infaillible de la société civile souirie pour la consécration des valeurs de solidarité et d’entraide, fortement ancrées dans la société marocaine.

Ces opérations humanitaires se veulent aussi une contribution aux grands efforts déployés et aux diverses actions menées, à travers le Royaume, par toutes les composantes de la société pour atténuer les souffrances des populations, notamment vulnérables ou celles vivant en situation de précarité.

C’est dans ce sens que l’Association Féminine El Khir à Essaouira a lancé un appel aux donateurs en vue de mener une action de solidarité d’urgence, qui a permis la collecte de ressources financières pour l’achat de denrées alimentaires de première nécessité au profit des personnes, notamment les femmes, et des familles nécessiteuses, afin de contribuer à l’atténuation des effets socio-économiques induits par cette pandémie mondiale sur cette frange de la société.

Grâce au concours de plusieurs partenaires, dont l’association caritative française “Cœur de Gazelles”, de l’ONG féministe pour la paix (Suisse) et d’autres donateurs privés, l’Association a procédé à la distribution de paniers alimentaires de solidarité en faveur de 40 familles, alors que six femmes en situation de précarité vivant en milieu rural ont reçu des sommes d’argent via des mandats postaux pour répondre aux besoins de leurs familles.

“Cette situation exceptionnelle que traverse le Royaume, induite par la propagation de la pandémie du Covid-19, nous a fortement interpellé pour mobiliser nos donateurs et mener d’urgence une grande action de solidarité pour la distribution de paniers alimentaires ayant profité à plus de 40 familles”, a souligné Mme Souad Dibi, coordinatrice des projets de l’Association.

“Nous espérons réussir à venir en aide au maximum de familles et de femmes vulnérables à Essaouira car la précarité touche un nombre très important d’entre elles, sachant que ces ménages et ces personnes nécessiteuses demeurent sans revenus en cette conjoncture difficile”, a-t-elle expliqué dans une déclaration à la MAP.

Mme Dibi a, dans ce sens, tenu à exprimer, au nom des bénéficiaires, ses vifs remerciements aux donateurs, dont les contributions ont permis d’apporter une immense joie et un grand bonheur à ces femmes et à ces familles, tout en plaidant pour la synergie des efforts en continu et la fédération des énergies en faveur d’une solidarité durable et plus inclusive.

Rappelant que l’Association féminine El Khir accueille chaque année plus de 400 femmes, qui veulent bénéficier d’une orientation juridique pour le règlement de leurs problèmes familiaux, elle a indiqué que ces femmes sont en général sans ressources financières fixes ou exercent de petits emplois, à même d’être actuellement sans activité et sans revenus.

“Dans le cadre du soutien à ces femmes en difficulté qui sont bénéficiaires de notre centre d’écoute, l’Association est consciente aussi de leur difficulté à satisfaire leurs besoins quotidiens surtout en cette période marquée par l’état d’urgence sanitaire et la mise en œuvre des mesures de confinement”, a précisé Mme Dibi.

Elle a, par ailleurs, fortement salué les diverses actions et initiatives louables menées par d’autres acteurs associatifs locaux qui, malgré leurs ressources financières limitées, sont mobilisés corps et âme afin de contribuer à cette campagne de solidarité menée au niveau de la province d’Essaouira.