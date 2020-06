Covid-19: Une action “collective et sérieuse” pour préparer la prochaine étape

dimanche, 7 juin, 2020 à 20:40

Casablanca-La préparation de la prochaine étape de la gestion de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19) est menée “de manière collective, sérieuse et responsable”, en application des Hautes directives royales, a souligné, dimanche, le ministre de la Santé Khalid Ait Taleb.

“Une action commune est menée par l’ensemble des composantes du gouvernement à tous les niveaux, notamment en matière économique”, a ajouté M. Ait Taleb, lors d’un webinaire pour les professionnels de la santé et de la presse, sous le thème “Comment réussir le déconfinement sur le plan sanitaire et économique ? Le rôle de la presse dans le sensibilisation”.

Dans ce sens, les ministères de la Santé et de l’Intérieur, en partenariat avec la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), se penchent sur la mise en oeuvre des Hautes instructions royales relatives à la réalisation d’un dépistage massif au profit des salariés des entreprises du secteur privé, afin de détecter tout cas d’infection et d’éviter des foyers en milieux professionnels et familiaux.

“Nous avons réussi ensemble et avec fierté à surmonter le plus difficile de cette crise”, s’est félicité le ministre, assurant que les structures hospitalières ont réussi à prendre en charge et à soigner les personnes atteintes de cette maladie, dont la majeure partie a quitté vers leur domicile.

Le ministre a, ainsi, invité les citoyens souffrant de maladies chroniques ou toute autre pathologie “à se rendre dans les établissements publics et privés en toute quiétude pour recevoir les soins nécessaires, sans avoir peur de la contamination au Covid-19, une crainte qui se trouve aujourd’hui être non justifiée”.

“Nous assurons aux citoyens souhaitant suivre leur état de santé que les établissement publics ou privés sont prêts à les accueillir et que ceux-ci ont mis en place les mesures de prévention appropriées”, a t-il affirmé, rappelant que l’état d’urgence sanitaire avait rendu difficile le déplacement vers ces structures.

Cette rencontre virtuelle a été organisée par la Société marocaine des sciences médicales (SMSM) et la Fédération nationale de la santé (FNS), en collaboration avec le ministère, en vue de traiter des voies à suivre pour réussir le déconfinement, du rôle des médias durant cette crise sanitaire et de la relance économique.

C’est ainsi que le docteur Moulay Said Afif, président de la Société marocaine des sciences médicales (SMSM), a indiqué qu’après environ trois mois de confinement, il était judicieux pour l’ensemble des acteurs concernés d’échanger autour de ces thématiques, mener une réflexion collective et de contribuer à la sensibilisation en vue d’un “un passage sûr et fluide à la prochaine étape”, avec le retour à la normale des activités sociales et économique.

Il a insisté sur la grande importance de respecter et de préserver les gestes barrières afin d’éviter la résurgence du virus et la deuxième vague de l’épidémie, tant redoutée par certains spécialistes, tout en encouragent les citoyens à retrouver le cours normal de la vie en toute assurance.