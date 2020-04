Covid-19: Africa50 fait don de 2,5 MDH au Fonds spécial

mardi, 28 avril, 2020 à 12:39

Avec l’avènement du mois de Ramadan, les signes de la joie sont absents cette année sur les visages des Turcs qui sont contraints par le coronavirus à passer les premiers jours du mois sacré sous le couvre-feu, les mosquées n’ont pas ouvert leurs portes et leurs esplanades n’abritent non plus les tables de l’Iftar et les rituels du mois béni seront observés exceptionnellement au foyer conformément aux consignes en vue de contourner l’impact de la redoutable épidémie.