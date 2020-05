Covid-19…Une association prend soin des diabétiques de Fès

jeudi, 7 mai, 2020 à 17:08

Fès – L’Association Al Amal pour les diabétiques de Fès a renforcé, ces dernières semaines, ses services au profit des bénéficiaires, en vue de contribuer au respect des dispositions de l’état d’urgence sanitaire visant à faire face au Coronavirus.

L’association est fortement mobilisée à Fès, où ses structures sont ouvertes aux patients qui ont besoin de différents types d’interventions, d’examens ou de traitements médicaux. Des bénévoles de l’association rendent également visite aux personnes qui ne peuvent pas se déplacer pour respecter l’état d’urgence sanitaire.

Pour faire face à la pandémie, l’association a mis à la disposition des patients deux numéros de téléphone, afin qu’ils puissent solliciter une intervention à domicile en cas de besoin, a indiqué à la MAP Hakim Masrour, médecin bénévole, ajoutant que l’objectif est d’inciter les citoyens à rester chez eux et à ne sortir qu’en cas de nécessité.

M. Masrour a souligné que les cadres de l’association assurent le suivi médical des patients atteints de diabète, de la pression artérielle, ainsi que de certaines maladies rhumatismales et infectieuses.

Pour sa part, le président de l’association, Mohamed Hajjaji, a indiqué que l’association compte 35 sections au niveau national, dont huit à Fès, ajoutant que les interventions des agents relevant de l’association se sont poursuivies au cours de la période de l’état d’urgence, en vue de sensibiliser les patients diabétiques, les orienter en fonction de l’évolution de leur état de santé tout en leur fournissant les médicaments nécessaires.

Il a expliqué que les centres de l’association à Fès restent ouverts tous les jours de 09H00 à 17H et mobilisent un personnel médical et paramédical expérimenté, qui n’hésite pas, en cas de besoin, à se rendre aux domiciles des patients, notamment ceux vivant dans une situation précaire.

L’association, qui est membre de la Fédération internationale du diabète, englobe 250 volontaires au niveau national et compte, pour l’accomplissement de ses missions, sur ses partenaires gouvernementaux et non gouvernementaux.