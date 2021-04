Covid-19: Baisse des cas positifs en deux semaines

mardi, 27 avril, 2021 à 15:55

Le “Mastère Spécialisé” d’Emlyon est plus qu’un diplôme, c’est un label (après un diplôme Master) qui est accordé à une formation organisée par une Ecole membre de la Conférence des Grandes Ecoles (CGE) et ce, après une procédure d’accréditation très rigoureuse à même d’en assure la conformité et l’excellence dans la durée.