Covid-19 : La campagne de désinfection et de stérilisation des espaces et administrations publics se poursuit à Marrakech

lundi, 6 avril, 2020 à 22:50

Marrakech – La campagne de désinfection et de stérilisation des espaces, artères, administrations et places publics de la cité ocre se poursuit, avec comme objectif de contribuer aux efforts visant à enrayer la propagation du coronavirus (Covid-19).

Cette campagne, qui a commencé le 14 mars dernier, est supervisée par des équipes relevant du Bureau communal d’hygiène (BCH) et des sociétés délégataires chargées de la gestion des déchets.

Ainsi, des équipes relevant du BCH et desdites sociétés ont mené une campagne de stérilisation et de désinfection au niveau des principales artères de Marrakech, qui a débuté du quartier Guéliz.

Dans une déclaration à la presse, la vice-présidente du Conseil communal de Marrakech chargée du BCH, Khadija El Faddi, a indiqué que cette 3è campagne vient couronner une semaine entière d’opérations de désinfection et de stérilisation des services et administrations qui connaissent une grande affluence, ainsi que des quartiers et marchés de la ville.

Dans ce sens, elle a relevé que les services du BCH ont mobilisé pour cette opération d’envergure des équipes réparties sur les différents points de la ville, en plus de celles des sociétés délégataires de la gestion des déchets qui ont fourni 08 camions-citernes pour assurer une couverture de l’ensemble des zones de la ville.

Mme El Faddi a fait savoir que les services concernés ont apporté un soutien consistant aux opérations de désinfection et de stérilisation à travers les matériels et engins nécessaires à la réussite de leurs missions, soulignant que cette campagne se poursuivra avec un ratissage complet des différents quartiers de la ville en se focalisant sur les marchés.

Elle a également appelé les habitants de la cité ocre à rester chez eux, à réduire leurs déplacements sauf dans les cas de nécessité extrême et à se conformer aux mesures prises au niveau national pour enrayer la propagation du coronavirus.

Cette campagne préventive s’inscrit dans le cadre des mesures adoptées au niveau de la préfecture de Marrakech pour endiguer la propagation de cette pandémie.