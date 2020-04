Covid-19 : La campagne de prise en charge des sans-abri se poursuit à Marrakech

dimanche, 12 avril, 2020 à 22:23

Marrakech – Les autorités préfectorales de Marrakech poursuivent leur mobilisation à travers une campagne de solidarité destinée à prendre en charge les personnes sans-abri et ce, dans le cadre des efforts visant à enrayer la propagation de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19).

Ainsi, l’ancien siège du Bureau Communal d’Hygiène (BCH) relevant du Conseil de la ville a été mis à la disposition de la coordination régionale de l’Entraide nationale, afin d’accueillir et d’héberger les personnes en situation difficile et assurer leur prévention contre le coronavirus (Covid-19).

A cette occasion, le wali de la région Marrakech-Safi, gouverneur de la préfecture de Marrakech, Karim Kassi-Lahlou, qui a été accompagné notamment, du président du Conseil communal, Mohamed Larbi Belkaid, a effectué samedi, une visite à ce siège, équipé de 65 lits par la commune de Marrakech, pour recevoir dans de bonnes conditions, les personnes en situation de rue.

“L’équipement de cet espace, en coordination avec les autorités préfectorales, rentre dans le cadre de la mise en œuvre de la décision du Conseil communal et des Conseils d’arrondissements de la ville visant à mettre les installations et les moyens logistiques et humains, à la disposition des autorités compétentes en vue de lutter contre cette pandémie et faire face à ses répercussions”, a expliqué à la MAP, M. Belkaïd.

Il a, dans ce sens, précisé que la commune de Marrakech a mis l’ancien siège du BCH à la disposition des autorités préfectorales pour le transformer en un lieu d’accueil et d’hébergement décents au profit des personnes sans-abri ou en situation difficile, tout en veillant à les faire bénéficier de différentes prestations de service (alimentation, médicaments entre autres).

Après avoir mis en relief les efforts consentis par le personnel médical et paramédical pour lutter contre cette pandémie, M. Belkaid a appelé les habitants de la cité ocre au respect strict des mesures préventives décrétées dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire en restant chez eux et éviter les déplacements sauf en cas de nécessité absolue.

Le Conseil communal de Marrakech avait, auparavant, mis la Salle couverte Moulay Rachid à Daoudiate, à la disposition des autorités préfectorales pour prêter main forte aux personnes vulnérables, tout en leur garantissant un hébergement décent en cette circonstance exceptionnelle que traverse le Royaume.

La Wilaya de la région Marrakech-Safi avait lancé une large campagne visant à reloger les personnes en situation difficile, dans les établissements de protection sociale au niveau de Marrakech.

Cette initiative solidaire, rappelle-t-on, a bénéficié jusqu’à présent à plus de 200 personnes.