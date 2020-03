Covid-19 : La CCIS Fès-Meknès fait don de 5 MDH

mardi, 31 mars, 2020 à 10:05

Fès – La Chambre de commerce, d’industrie et de services (CCIS) de la région Fès-Meknès a fait don de cinq millions de DH au fonds spécial dédié à la gestion de la pandémie du Coronavirus (Covid-19).

Cette contribution intervient dans le cadre de la mobilisation générale et de l’élan de solidarité initié par SM le Roi Mohammed VI pour endiguer la propagation de la pandémie Covid-19 et en application des Hautes Instructions du Souverain pour la création de ce fonds spécial visant à couvrir les dépenses de santé, appuyer l’économie nationale et préserver les postes d’emploi, indique la CCIS dans un communiqué.

La Chambre a salué, au nom de son bureau, de ses membres, de ses fonctionnaires et de ses adhérents, l’Initiative Royale et la Haute sollicitude dont SM le Roi entoure toutes les composantes de la société marocaine pour enrayer la pandémie du Coronavirus.

Elle a également mis l’accent sur la pertinence des mesures proactives et préventives prises par les différents secteurs gouvernementaux, afin que le Maroc puisse surmonter cette situation difficile avec confiance et sérénité.

La CCIS Fès-Meknès a aussi mis en avant les mesures adoptées par le Comité de veille économique qui permettront, sans aucun doute, d’alléger l’impact socio-économique de cette pandémie.