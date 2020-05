Covid-19 : Le CDRT prête main forte aux artisans à Marrakech

dimanche, 10 mai, 2020 à 16:36

Marrakech – Le Centre de Développement de la Région de Tensift (CDRT) s’est mobilisé pour prêter main forte aux artisans à Marrakech et ce, dans le cadre des efforts visant à atténuer les répercussions socio-économiques de la crise induite par la pandémie du coronavirus (Covid-19).

Ainsi, cette association reconnue d’utilité publique a procédé, le week-end, à la distribution de kits alimentaires au profit des artisans membres de “l’association des femmes artisanes : Art & Design” ainsi que de “l’Association Nahda des artisans”.

Cette action humaine et solidaire a ciblé des artisans et des femmes artisanes, qui ne sont pas inscrits à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS), qui ne disposent pas de cartes RAMED, et qui n’ont pas bénéficié d’aides financières octroyées dans le cadre du Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du coronavirus (Covid-19), crée sur Haute Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

L’un des piliers majeurs de l’économie locale au niveau de la région Marrakech-Safi, l’artisanat, très touché par la pandémie du Covid-19, constitue un secteur générateur de revenus pour près de 40.000 artisans, précise-t-on.

L’importance du secteur se dévoile, notamment par la génération des revenus, la création des richesses via le développement des petites et moyennes entreprises, la contribution de l’artisanat à la croissance des autres secteurs, à savoir le tourisme et le commerce et la compétitivité du produit artisanal.

Pour rappel, cette région représente 20% des exportations artisanales nationales.

Par ailleurs, le CDRT continue de poursuivre ses actions de solidarité en faveur des familles démunies issues de la région Marrakech-Safi.

Après avoir distribué plus de 750 paniers de denrées alimentaires de première nécessité au niveau de la préfecture de Marrakech, et des provinces d’Al Haouz et de Rehamna, le CDRT a procédé à une opération similaire en ciblant des artistes de la Halqa de Jamaa El Fna, des veuves et des personnes âgées du Douar Sidi Bounaka (commune d’Abadou) à Al Haouz), de Sekssaoua relevant de la province de Chichaoua, en collaboration avec les autorités locales et l’association “Miftah Al khir”.

Ces actions solidaires rentrent dans le cadre de l’élan national de solidarité et d’entraide visant à atténuer les souffrances des catégories démunies qui se trouvent directement impactées par les effets négatifs de la crise induite par le coronavirus (Covid-19).