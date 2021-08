Covid-19: un chercheur met à nu des fake-news mettant en doute l’efficacité du vaccin Sinopharm

mardi, 10 août, 2021 à 21:44

Rabat – Le Dr. Tayeb Hamdi a mis en garde contre des fake-news circulant au Maroc via certains groupes WhatsApp et Facebook qui mettent en doute l’efficacité du vaccin Sinopharm et la réalité du nouveau Coronavirus.

Dans des déclarations, Dr. Hamdi a indiqué qu’il s’agit en premier d’une vidéo, partagée sur les réseaux sociaux, montrant un extrait d’un bulletin d’information d’une chaîne TV dans lequel un haut responsable chinois admet la faible efficacité des vaccins chinois (Sinopharm) contre la Covid-19. Pour ce médecin et chercheur en politiques et systèmes de santé, cette fake-news pourrait conduire certains citoyens à refuser la vaccination.