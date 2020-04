Covid-19: Le CHR Moulay Youssef élargit sa capacité litière

lundi, 6 avril, 2020 à 13:18

Casablanca – La capacité litière totale du Centre hospitalier régional (CHR) Moulay Youssef de Casablanca s’est élargie, après des travaux de réaménagement, à 60 lits pour accueillir les patients infectés par la pandémie du nouveau coronavirus (covid-19), a assuré, lundi, la directrice de cet établissement hospitalier Dr Amina Faham.

Ainsi, le service de réanimation compte six salles entièrement équipées de tout le matériel pour soigner les cas graves, notamment des appareils respirateurs, des sources d’oxygène, des scopes qui sont des écrans TV permettant de suivre en permanence les paramètres vitaux (Rythme cardiaque, pouls, taux d’oxygène dans le sang, tension artérielle et température), reçu du ministère de la Santé, a-t-elle expliqué.

“Nous avons transformé l’hôpital en un pôle pour les patients infectés du coronavirus qui nécessitent un protocole de traitement plus lourd et une durée d’hospitalisation plus longue”, a souligné le Dr Faham lors d’une visite d’une équipe de la MAP.

Ainsi, le service de maternité, aménagé et équipé par le groupe OCP, est prêt à recevoir les malades avec ses 20 lits, dont 16 pour les cas bénins et 04 salles pour ceux sévères, a relevé le Dr Faham, notant que l’ensemble de ces services dédiés aux malades atteints du covid-19 sont dotés d’un équipement de haut niveau avec caméras, portes sécurisées et interphones pour communiquer avec les malades et du personnel nécessaire médical et para-médical (médecins, infirmiers, anesthésistes, femmes de ménages, etc) pour le bon suivi de ces cas.

De même, des travaux sont en cours d’achèvement dans le service de pédiatrie où 20 autres lits seront installés et comptera aussi des salles de soins intensifs pour les cas graves, a-t-elle ajouté.

Parallèlement, un grand chapiteau a été installé derrière cette structure hospitalière pour effectuer les prélèvements aux personnes suspectées atteintes de ce virus.

Celles testées positives seront, par la suite, placées provisoirement dans des box installés et équipés par le groupe OCP au parking de l’hôpital dans l’attente de leur préparer les chambres dans lesdits services où elles seront admises pour leur traitement.