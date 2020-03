Covid-19 : Le CHU de Marrakech dément les informations “erronées” sur l’absence des conditions de prévention et de protection du personnel de la société chargée du transport des patients

lundi, 30 mars, 2020 à 19:21

Marrakech – Le Centre Hospitalier Universitaire (CHU) Mohammed VI de Marrakech a démenti, lundi, les informations “erronées” et “non officielles” véhiculées, récemment, par certains médias au sujet de “l’absence des conditions de prévention et de protection” du personnel de la société sous-traitante, chargée du transport des patients.

Dans une mise au point en réponse à ces informations, la Direction du CHU de la cité ocre tient à souligner que ce Centre Hospitalier fournit les moyens de prévention nécessaires à tous les employés des sociétés sous-traitantes, en particulier à ceux qui sont chargés du nettoyage, de la sécurité et du transport des cas suspects ou confirmés de contamination au nouveau coronavirus (Covid-19) et des personnes décédées des suites de cette pandémie.

Les équipements de prévention distribués aux employés sont répertoriés dans un registre spécial, a expliqué la même source.

Tous les employés chargés du transport des malades atteints du Covid-19 ont suivi une formation pour avoir plus de connaissances sur la pandémie, les moyens de transmission de l’infection et les modes de prévention de ce virus, et bénéficié d’une autre formation spéciale portant sur l’utilisation des équipements de prévention, y compris le reste des employés opérant dans le cadre de la sous-traitance, chacun selon ses attributions et son champ d’intervention, a relevé la Direction du CHU Mohammed VI de Marrakech.