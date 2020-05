Covid-19 : Cinq nouvelles guérisons au CHU Mohammed VI de Marrakech, 262 au total

samedi, 9 mai, 2020 à 17:30

Marrakech – Cinq patients complètement guéris du nouveau coronavirus (Covid-19) ont quitté, samedi, le Centre Hospitalier Universitaire (CHU) Mohammed VI de Marrakech.

Il s’agit de 03 femmes et 02 hommes, âgés entre 06 et 72 ans, définitivement rétablis après que les tests médicaux et cliniques effectués se sont révélés négatifs.

Ainsi, ces nouvelles rémissions portent à 262 le nombre total des patients ayant quitté cet établissement hospitalier après la confirmation de leur guérison totale.

Dans une déclaration à la MAP, le coordinateur général du Covid-19 au CHU Mohammed VI, Dr. Takoui Abdelmajid, a souligné que la durée d’hospitalisation des patients guéris se situait entre 09 et 11 jours, expliquant la baisse de la moyenne d’hospitalisation par la disponibilité des tests nécessaires au laboratoire de microbiologie relevant du CHU Mohammed VI de Marrakech, ainsi que par la rapidité et l’efficacité de la prise en charge médicale.

Les cinq cas guéris ne souffraient d’aucune complication ou de maladie chronique, a-t-il relevé, notant que ces personnes ont bénéficié d’une surveillance médicale 24h/24 et 7j/7 par le corps médical et infirmier.

S’agissant du nombre des cas confirmés d’infection au Covid-19, toujours sous traitement et pris en charge par le CHU Mohammed VI, il s’élève à 162, a-t-il fait savoir.

Parmi ces patients testés positifs, 6 cas sont placés en réanimation, a-t-il souligné, ajoutant que la capacité litière de ce service est estimée à 30 lits.

A cette occasion, il a mis en avant l’engagement absolu des cadres médicaux, para-médicaux, techniques et administratifs qui sont mobilisés, jour comme de nuit, pour prendre en charge les patients atteints au coronavirus.