Covid-19 : Une cinquième guérison enregistrée à l’hôpital Arrazi de Marrakech

samedi, 11 avril, 2020 à 14:54

Marrakech – Un cinquième cas de guérison du nouveau coronavirus (Covid-19) a été enregistré à l’hôpital Arrazi relevant du Centre Hospitalier Universitaire (CHU) Mohammed VI de Marrakech, a fait savoir le Professeur Hamza El Hamzaoui, anesthésiste et réanimateur au sein de cet établissement hospitalier.

Il s’agit d’une quinquagénaire qui a quitté l’hôpital, vendredi, après sa totale guérison, a souligné M. El Hamzaoui dans une déclaration à la MAP, notant que son état de santé a été surveillé 24/24 et 7/7 par le corps médical et infirmier.

La patiente a été hospitalisée après une semaine d’installation de toux et de fièvre avec une gêne respiratoire, a-t-il indiqué, relevant que son cas a été diagnostiqué après sa soumission à un scanner thoracique.

Lors de son séjour à l’Hôpital Arrazi, elle a été placée en isolement médical et sous surveillance quotidienne, en bénéficiant du protocole de traitement instauré par le ministère de la santé.

Selon M. Hamzaoui le traitement n’est pas efficace à lui seul. “Nous avons soumis la patiente à un régime alimentaire hypercalorique, une vitaminothérapie, une hydratation par voie orale, et aussi un support psychologique grâce aux psychiatres et psychologues présents sur place, afin d’alléger la lourdeur du confinement et de pousser les patients à accepter leur maladie”, a-t-il expliqué.

“On est sur la bonne voie plusieurs cas sont en cours de rétablissement”, s’est-il félicité, ajoutant que de nouvelles guérisons seront annoncées dans les jours à venir.

Par ailleurs, il a mis en avant l’engagement inconditionnel des cadres médicaux, para-médicaux, techniques et administratifs qui sont mobilisés pour prendre en charge les patients atteints au coronavirus, notant qu'”ils continueront leur lutte jusqu’à l’éradication totale de cette pandémie”.

A cette occasion, il a appelé l’ensemble des citoyens à respecter les consignes relatives à l’état d’urgence sanitaire et à éviter de sortir sauf dans les cas de nécessité extrême.