Covid-19 : La Commune d’Essaouira prend de nouvelles mesures préventives

jeudi, 2 avril, 2020 à 13:22

Essaouira – La Commune d’Essaouira a annoncé, mercredi, avoir pris de nouvelles mesures pratiques de précaution et de prévention en vue de faire face à la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19) et d’endiguer sa propagation à l’échelle locale.

Ces actions, qui interviennent dans le sillage de la mise en application de l’état d’urgence sanitaire décrété dans le Royaume, s’inscrivent aussi dans le cadre de la mobilisation générale et de l’élan national de solidarité, ainsi que des efforts déployés en vue de veiller à la protection de la santé et de la sécurité des citoyennes et des citoyens.

Ainsi, le président du Conseil communal a annoncé la décision de la prise en charge, à partir de ce jeudi, du transport des patients, qui suivent des séances de chimiothérapie, de la ville d’Essaouira vers les Centres hospitaliers qui les accueillent dans d’autres villes du Royaume et ce, pendant toute la durée de l’état d’urgence sanitaire.

Dans ce sens, les personnes concernées sont appelées à déposer, dans les plus brefs délais, leurs demandes à ce sujet auprès du Bureau d’ordre central au siège de la Commune, conformément au modèle mis à leur disposition au bureau du directeur des services, au bureau d’ordre central et au Bureau Communal d’Hygiène (BCH).

Chaque demande doit être munie des copies de la Carte d’Identité Nationale (CIN) et de l’agenda des rendez-vous délivré par lesdits Centres Hospitaliers, précise-t-on.

Par ailleurs, un numéro de téléphone (06.61.53.19.67) a été mis en place par la Commune à la disposition des patients concernés pour avoir plus de renseignements, d’explications ou de nouvelles informations à propos de cette initiative.