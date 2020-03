Covid-19 : Le Conseil communal d’Essaouira adopte de nouvelles mesures pour faciliter l’accès des citoyens aux services administratifs

jeudi, 19 mars, 2020 à 10:32

Essaouira – Le Conseil communal d’Essaouira a adopté de nouvelles mesures en vue de faciliter l’accès des citoyens et des usagers aux services administratifs et ce, dans le cadre de l’adhésion de l’instance élue au plan national mis en place pour circonscrire les effets de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19).

Ces nouvelles procédures, qui interviennent conformément aux attributions qui sont dévolues à ladite Commune, témoignent de l’interaction avec les recommandations et directives des autorités compétentes visant à lutter contre la propagation de cette pandémie, et s’inscrivent dans le cadre des mesures pratiques et de précaution nécessaires.

Ainsi, le Conseil communal a annoncé la mise en place d’un numéro de téléphone spécial direct (06.62.15.61.97) à la disposition des femmes enceintes, des personnes âgées et de celles à besoins spécifiques pour offrir toutes les prestations administratives relatives à la légalisation des signatures et à l’obtention des certificats et actes de l’état civil et ce, dans les lieux de résidence des personnes concernées, afin de leur éviter tout déplacement au siège de la Commune ou au bureau de l’état civil.

Par ailleurs, une vaste opération de désinfection et de stérilisation des services publics et des points vitaux fréquentés par les citoyens a été lancée, dans la ville d’Essaouira, en vue de lutter contre la propagation du Covid-19.

Dans le cadre des mesures de prévention contre cette pandémie, le Bureau communal d’hygiène de la cité des Alizés a ainsi établi un programme pour la généralisation de cette opération de grande envergure, qui se poursuivra jusqu’à dimanche prochain, avec la désinfection de tous les services, rappelle-t-on.